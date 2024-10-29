Европа заинтересована, чтобы украинские беженцы не вернулись домой, - демограф

Многие украинцы покинули страну и интегрируются в Европе. Однако вернутся ли эти люди, зависит не столько от создания новых государственных учреждений, сколько от подхода к вопросам миграции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Миграция - это сложное явление, напрямую связанное с экономической привлекательностью страны, условиями жизни, рынком труда и социальными гарантиями.

"Хотя страны западной Европы активно привлекают мигрантов и за наших мигрантов они борются. У украинцев похожие культура, поведение. Да, в разных странах и даже регионах люди разные, но ментально мы европейцы. И что делают сейчас в Европе? Открывают для них языковые курсы, учат наших детей, а взрослых подталкивают к трудоустройству." - отметил Гладун.

По данным Евростата, 94% украинцев, находящихся в ЕС, составляют трудоспособное население, которое стабильно пополняет местные бюджеты за счет налогов. Лишь 6% - люди в возрасте 64 лет и старше.

Европа заинтересована в том, чтобы украинцы оставались там и не возвращались на родину, что создает для Украины серьезный вызов в восстановлении своего населения и стабилизации демографической ситуации.