Європа не може захистити себе без США, - голова МЗС Польщі

"Польща сприймає участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як основоположну умову миру в Європі", - сказав він.

Голова МЗС Польщі також заявив, що європейські члени НАТО також повинні взяти на себе більше відповідальності за власний захист.

Він назвав лідерство США в НАТО ключем до рішення про "швидку та ефективну адаптацію до російської загрози у 2016 році".

Зазначається, що саме тоді НАТО збільшило свою присутність на східному фланзі після незаконної анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та підтримки промосковських повстанців на Донбасі.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США направили до Польщі більше солдатів і використовують країну як центр зброї для допомогти українцям.

"Нинішня криза чітко показує, що без Сполучених Штатів Європа не може захистити себе", - сказав Рау.