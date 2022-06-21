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Європа не може захистити себе без США, - голова МЗС Польщі

Фото: Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нинішня криза безпеки, зокрема агресія Росії проти України, показує, що Європа не може захистити себе без США.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Польща сприймає участь Сполучених Штатів у європейській безпеці як основоположну умову миру в Європі", - сказав він.

Голова МЗС Польщі також заявив, що європейські члени НАТО також повинні взяти на себе більше відповідальності за власний захист.

Він назвав лідерство США в НАТО ключем до рішення про "швидку та ефективну адаптацію до російської загрози у 2016 році".

Зазначається, що саме тоді НАТО збільшило свою присутність на східному фланзі після незаконної анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та підтримки промосковських повстанців на Донбасі.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США направили до Польщі більше солдатів і використовують країну як центр зброї для допомогти українцям.

"Нинішня криза чітко показує, що без Сполучених Штатів Європа не може захистити себе", - сказав Рау.

Нагадаємо, Польща і Чехія будуть разом охороняти повітряний простір Словаччини.

Раніше повідомлялося, де може початися конфлікт Росії та НАТО.

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