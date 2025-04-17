Европа вместо Маска. Удастся ли Украине найти альтернативу Starlink

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Какие есть альтернативы Starlink от европейских компаний?

Может ли Украина заменить продукт Илона Маска уже сейчас?

Почему Европа не может быстро увеличить собственные возможности в космосе?

Какое место Украины в европейских космических программах?

Отношения между Украиной и США остаются крайне нестабильными. В любой день в адрес украинского руководства из-за океана могут прозвучать новые обвинения – например, в том, что это Владимир Зеленский виноват в начале войны с Россией.

Поэтому при поддержке Европы Украина пытается достичь максимальной автономности от такого непредсказуемого партнера. Однако есть сферы, в которых Украина, вместе со всей Европой, критически зависимы от США. В частности речь идет о спутниковой связи и разведданных.

Starlink и его альтернативы

Впервые информация о том, что команда Трампа рассматривает возможность прекращения доступа Украины к системам связи Starlink, появилась в конце февраля – если Киев не примет условия США по соглашению о доступе к полезным ископаемым. Насколько Трамп готов идти на такие резкие шаги, показали дальнейшие события. После печально известной ссоры в Овальном кабинете США на несколько дней приостановили военную помощь и предоставление разведданных для Украины.

Хотя вскоре их восстановили, вывод из этой ситуации очевиден – дальше на США нельзя рассчитывать с уверенностью. В конце концов, уже были случаи, когда отдельные терминалы блокировали во время выполнения боевых операций, в частности, у побережья Крыма.

Решение этой проблемы имеет несколько измерений. Здесь и сейчас – через политическое давление и апеллирование к деловой репутации американцев. После новостей о возможном отключении Starlink ряд европейских политиков предостерегли от таких действий Илона Маска, владельца Starlink и близкого соратника президента США. Особенно активной была Польша, которая профинансировала более половины терминалов для Украины.

Хотя вскоре компания публично заявила, что Starlink гарантирует дальнейшее предоставление услуг в Украине, а "любые слухи об обратном категорически не соответствуют действительности", абсолютной уверенности в этом нет. Поэтому полным ходом идет поиск альтернатив.

"Что касается Украины, мы готовы тем временем поддерживать страну через GovSatCom и будем продолжать наши дискуссии с Украиной по этому поводу", –сказал РБК-Украина Тома Ренье, спикер Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, исследований, космоса и обороны.

Чиновник имеет в виду программу правительственной спутниковой связи Европейского Союза. Однако из-за ряда технических особенностей эта система может использоваться ограниченно. Для более широкого ее применения есть возможность привлечь европейские частные компании, которые предоставляют услуги спутниковой связи.

Прежде всего, это Eutelsat со своей системой OneWeb. Компания уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине через немецкого дистрибьютора, средства для этого выделяет правительство Германии. Однако всех потребностей она не может закрыть.

"Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными", – отметила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке в комментарии Politico. Но, по ее мнению, компания может обеспечить возможности для некоторых критически важных для Украины сфер.

Военнослужащий ВСУ во время разоблачения Starlink (фото: Getty Images)

Благодаря сотрудничеству с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, сообщил в начале апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Eutelsat может поставить всего 5 тысяч терминалов за несколько недель и еще 5 тысяч в течение года, если на это даст разрешение Евросоюз, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас же в Украине функционирует около тысячи терминалов OneWeb. К тому же они больше по размеру и значительно дороже по сравнению со Starlink –начальная цена составляет от 3200 долларов, тогда как терминалы Starlink стоят менее 400 долларов.

По официальным данным, сеть Starlink составляет около 7 тысяч спутников, тогда как флот Eutelsat – 600. Сеть Маска может предложить пропускную способность данных для Украины в 23-490 раз больше, чем Eutelsat, в зависимости от сценариев использования.

"Если Starlink можно масштабировать, то есть просто выводить на орбиту больше и больше спутников, в случае с EuTelsat это так не работает. Она рассчитана на фиксированное количество спутников на орбите", – сказал РБК-Украина эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

На практике это означает меньшее количество пользователей и более низкую скорость передачи данных. "Starlink имеет емкость сети, которая на порядок, если не больше, превышает все то, что есть у конкурентов. То есть любая альтернатива будет означать, что будет существенно уменьшено количество потребителей на украинской территории и скорость передачи данных для каждого из них, и совокупной, и для каждого в отдельности", – отметил эксперт.

Вместе с тем, даже плохая альтернатива все равно является альтернативой. По словам Химича, отдельные воинские части – но не все – уже позаботились о дублировании каналов связи.

"Умные люди об этом давно уже думали и уже подготовились, потому что на поле боя Starlink в принципе и не должны быть уникальными из-за ряда факторов. Резервные каналы связи не такие мощные, не такие удобные, но это можно сделать, и в некоторых частях они существуют. Поэтому в случае выключения Starlink хотя бы часть украинских военных сможет оперативно или мгновенно перейти на резервные каналы связи", – сказал изданию Химич.

В то же время в тех частях, которые заранее об этом не позаботились, могут возникнуть проблемы. Поэтому, по словам эксперта, после появления новостей о возможной блокировке Starlink на рынке заметно оживление, возросла заинтересованность в альтернативах, но все упирается в имеющиеся ограничения.

Европейский космос – каково положение дел?

В долгосрочной перспективе Евросоюз планирует развернуть полноценный аналог Starlink. "Еврокомиссия признает стратегическую важность суверенной, безопасной и надежной возможности европейской спутниковой связи для устойчивости и автономии ЕС, следовательно, очень быстрое развитие IRIS²", –сообщил РБК-Украина Тома Ренье. Это многоорбитальное спутниковое созвездие, которое должно обеспечивать работу защищенной инфраструктуры связи для правительственных органов и агентств ЕС. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии на уровне ЕС, с государствами-членами и промышленностью.

Для этого в конце прошлого года Еврокомиссия заключила рамочный контракт с консорциумом SpaceRISE. Его составляют три ведущих оператора спутниковой связи - SES SA, Eutelsat SA и Hispasat S.A.. Однако система еще находится на этапе разработки. Запуск первых спутников планируется до 2027 года, а полная операционная способность ожидается к концу 2020-х.

Что же касается военной сферы и американских разведданных, в Европе можно говорить лишь о частичной их замене.

"Стратегия НАТО предусматривает не совместное использование, а приобщение данных с национальных спутников. Эти данные для нужд альянса объединены в том плане, что их предоставляют США и европейские страны, а затем их обрабатывает Объединенный космический центр, который находится на известной базе Рамштайн", – сказал изданию независимый эксперт по вопросам космической деятельности Андрей Колесник.

Согласно UCS Satellite Database, в распоряжении США по состоянию на 2023 год было до 300 спутников военного и двойного назначения. В то же время страны Европы имели до 70 таких спутников.

Почему Европа отстает от США

Способность Европы наверстать это отставание зависит от того, сможет ли она выводить на орбиту новые спутники. А с этим на континенте до недавнего времени были большие проблемы. В 2024 году Евросоюз осуществил лишь 3 запуска ракет-носителей. Для сравнения, США – 156, Китай – 68, и даже Россия –17.

Такая ситуация сложилась из-за проблем с ракетоносителями большинства типов. В общем, они отличаются по грузоподъемности и способности поднимать спутники на определенную высоту, сказал РБК-Украина Андрей Колесник. Так, из-за полномасштабного вторжения России Евросоюз перестал использовать российские ракеты-носители среднего класса "Союз".

"Что касается легкого класса, то ракета-носитель "Vega" также терпела аварии, как и ее модифицированная версия "Vega C", которая не один раз взрывалась во время запусков. Таким образом временно была прекращена эксплуатация ракет легкого класса", – пояснил Колесник.

Ракетоносители тяжелого класса "Ariane 5" устарели и больше не производятся, а новые, "Ariane 6", не успели ввести в эксплуатацию.

Запуск "Vega C" (фото: Getty Images)

Впрочем, это временные проблемы, сказал Колесник. Первый, в целом успешный, запуск "Ariane 6" состоялся в июле прошлого года. Так же в декабре после устранения дефектов было возобновлено использование "Vega C". У Евросоюза до сих пор нет собственных носителей среднего класса, но этот пробел планируется закрыть модификациями других. Это прежде всего более мощная "Vega E" и "Ariane 6" в менее мощной конфигурации – A62.

Откуда деньги на космос

Европейская космическая программа может решать много задач. Это не только связь и военные нужды, но и наблюдение за погодой, навигация и многое другое. Поэтому в этой сфере активно работают и частные, и государственные компании стран-членов ЕС. Как и в США, европейские компании являются преимущественно частными. Но они не были созданы с нуля, а часто приватизированы. Вместе с тем, государства, как правило, сохраняют в них блокирующий пакет акций. В частности, по этому пути пошли Италия и Франция.

Соответственно, и средства можно брать из разных источников. К примеру, финансирование проекта IRIS² будут обеспечивать через средства Европейского Союза, бюджет Европейского космического агентства (ESA) и привлечение частных инвестиций.

В январе этого года еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что расходы на эту сферу нужно увеличивать. К слову, эта должность в Еврокомиссии появилась только в этом году, что свидетельствует об осознании важности космических программ для ЕС.

Страны Европы обеспечивают лишь 11% мирового государственного финансирования космической отрасли – 12 млрд евро, тогда как США вкладывают 64% глобального объема – более 65 млрд евро. Похожая ситуация и с частными инвестициями. Европа вкладывает 980 млн евро, что значительно меньше по сравнению с 3,6 млрд евро, которые инвестируют США, демонстрируя похожий разрыв.

Однако пересмотр бюджетов в Евросоюзе проходит крайне медленно. Кубилюс подчеркнул, что Еврокомиссия рассчитывает достичь соглашения о новом финансировании космоса в следующем долгосрочном бюджете (на 2028-2034 годы), который будет обсуждаться с лета этого года.

Главной же проблемой "европейского космоса" остается то, что ракеты-носители являются де-факто одноразовыми, хотя отдельные компоненты и можно использовать повторно. А это увеличивает стоимость вывода груза на орбиту.

"Илон Маск решил несколько задач, которые до него никто не смог решить. В первую очередь он довел до коммерческой эксплуатации систему многоразового запуска и возврата ракет-носителей, что обусловило в свою очередь приемлемую стоимость вывода на орбиту одного килограмма полезной нагрузки", – сказал РБК-Украина эксперт Роман Химич.

Пока это отставание сохраняется, европейским компаниям крайне трудно конкурировать с американскими, а создание своих аналогов может выйти в разы дороже. Поэтому выход – в тщательном планировании и понимании, что именно нужно в рамках доступного бюджета.

В ближайшие годы Европейская космическая программа, без сомнения, получит развитие, что означает перспективы и для Украины. "Это ракетные двигатели, это системы терморегулирования космических аппаратов, например, это электрические двигатели для космических аппаратов", – подчеркнул Андрей Колесник.

По его словам, это те сферы, в которых Украина остается конкурентоспособной несмотря на войну. В дальнейшем они позволят украинским компаниям быть вовлеченными в европейские космические проекты, хотя и не на первых ролях.

При написании материала использовались заявления европейских и американских чиновников, публикации The Wall Street Journal, Bloomberg, Science Business, Handelsblatt, UCS Satellite Database, комментарии Томы Ренье, Романа Химича и Андрея Колесника.