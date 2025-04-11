Европа заменяет США: военная помощь Украине с начала года достигла 23 млрд евро

Когда ее спросили, получила ли она необходимую ей ясность, в чем будут заключаться меры безопасности "Коалиции решительных" для Украины, ее ответ был предельно ясен: "Нет".

На просьбу пояснить этот вопрос она добавила: "Разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются".

Она также дипломатично призвала администрацию США оказать большее давление на Россию, заявив: "Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились".

"Коалиция решительных"

Европейские министры обороны 9 апреля провели новые переговоры о потенциальном развертывании войск в Украине. Сейчас примерно шесть стран заявили, что могут предоставить войска после перемирия. Среди них Великобритания, Франция и страны Балтии,

Однако ряд стран требуют участия США в операции.