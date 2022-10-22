Европа остается объединенной в поддержке Украины, - Шольц

Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца по итогам саммита ЕС.

Он подчеркнул, что саммит засвидетельствовал, что Европа остается единственной и исполненной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием.

Приоритетом для Украины на фоне ужасающих атак на критическую инфраструктуру является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников, отметил Шольц.

Он напомнил, что только на прошлой неделе Германия поставила в Украину современную систему ПВО, а также упомянул поставки танков Gepard.

Он назвал целенаправленные атаки на гражданское население военными преступлениями.

Глава правительства ФРГ напомнил также о том, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и принято решение создать миссию ЕС по подготовке украинских солдат. Германия готова поддержать эту учебную миссию, создав один из двух запланированных штабов, сказал политик.

Говоря о дальнейшей финансовой поддержке Украины, Шольц отметил, что, по оценкам, финансовые потребности Украины покрыты до конца года.

Напомним, ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не добьется успехов в войне против Украины, используя тактику выжженной земли.

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