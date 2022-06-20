Європа повертається до вугілля через відмову Росії постачати газ, - Reuters

Італійська Eni заявила, що була проінформована російським "Газпромом" про те, що в понеділок вона отримає тільки частину свого запиту на поставку газу, що підштовхнуло країну до оголошення режиму підвищеної готовності, що призведе до економії газу.

Німеччина, яка також зіткнулася зі скороченням поставок російського газу, оголосила в Неділю про план щодо збільшення обсягів зберігання газу і заявила, що може перезапустити вугільні електростанції, від яких вона прагнула поступово відмовитися.

"Це болісно, але в цій ситуації просто необхідно скоротити споживання газу", - сказав міністр економіки Роберт Хабек, член Партії "зелених", яка наполягала на більш швидкому відмові від вугілля, який виробляє більше парникових газів.

"Але якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо, що в кінці року до зимового сезону сховища не будуть заповнені. І тоді нас можна буде шантажувати на політичному рівні", - сказав він.

Енергетична криза посилює головний біль європейських політиків, які вже турбуються про зростання інфляції в рахунках за електроенергію і цін на продукти харчування.

Газовий контракт в Нідерландах на найближчий місяць торгувався в понеділок за ціною близько 127 євро за мегават-годину, що більш ніж на 50% більше, ніж на початку 2022 року.

Виконавчий директор найбільшого виробника електроенергії в Німеччині RWE Маркус Креббер заявив, що ціни на електроенергію можуть повернутися до більш низького рівня через три-п'ять років, що призведе до скорочення витрат домашніх господарств і погіршення економічних перспектив.

Потоки російського газу в Німеччину по газопроводу "Північний потік-1", основним маршрутом, що постачає найбільшу економіку Європи, в понеділок як і раніше працювали приблизно на 40% від пропускної здатності, хоча з початку минулого тижня вони збільшилися.

Eni і німецька енергокомпанія Uniper заявили, що отримують менше, ніж законтрактовані обсяги російського газу.