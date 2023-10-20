Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине, - фон дер Ляйен

Россия уже который месяц не может выиграть войну в Украине, потому Кремль будет пытаться заморозить ее, чтобы возобновить силы и нанести новый удар.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Институте Гудзона.

На фоне этого Евросоюз и США должны совместить усилия, чтобы предотвратить такое развитие, и предоставить Украине гарантии безопасности.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они воюют за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для России продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что окончание войны должно принести справедливый и устойчивый мир для Украины. Для этого Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности, главной идеей чего является предоставление Украине достаточно военного оборудования для сдерживания любых военных атак со стороны России в будущем. Одним из таких вариантов может быть Формула мира, предложенная Украиной.

Украинская формула мира

Отметим, что еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Формулу уже поддержали Британия, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

В Копенгагене и Джидде уже проходили переговоры по формуле мира. В частности, на встречу в Саудовской Аравии были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

При этом третья международная встреча советников по национальной безопасности, которые работают над поддержкой украинского мирного саммита, может пройти в Турции.