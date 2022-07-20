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Європа скоротить споживання російського газу після нових погроз Путіна

Фото: ЄС скоротить споживання російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу після того, як президент Володимир Путін попередив блок про те, що російські поставки по газопроводу "Північний потік-1" будуть скорочуватися і далі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План Європейської комісії передбачає скорочення використання газу. У проекті пропонується добровільна мета для країн щодо зниження споживання протягом наступних восьми місяців, яка може стати юридично обов'язковою у разі надзвичайної ситуації.

Представники ЄС заявили, що цільове скорочення складе 10-15%, при цьому будь-який план вимагає схвалення членів блоку з 27 країн. Але офіційні особи ЄС кажуть, що життєво важливо діяти зараз, а не чекати, щоб побачити, що станеться з потоками по "Північному потоку-1" або іншим маршрутам.

"Ми вважаємо, що повна катастрофа є ймовірною, і це особливо ймовірно, якщо ми не будемо діяти і залишимо себе вразливими до цього", - сказав один з них. - Якщо ми почекаємо, це буде дорожче, і це буде означати, що ми будемо танцювати під дудку Росії".

Два російських джерела, знайомі з експортними планами Росії, повідомили, що потоки газу по "Північному потоку-1" повинні відновитися вчасно в четвер після того, як вони були зупинені 11 липня на щорічне технічне обслуговування. Але вони сказали, що це буде нижче його потужності в 160 мл кубометрів на добу.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

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