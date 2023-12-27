Европа сократила импорт российской нефти в 10 раз. Москве остались только Индия и Китай

"Основными партнерами в нынешней ситуации являются Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и, конечно, Индия", - сказал Новак, курирующий энергетический сектор России.

По его словам, раньше поставок в Индию практически не было, за два года общая доля поставок в Индию достигла 40%".

Новак добавил, что доля Европы в экспорте нефти из России упала примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

ЕС запретил импорт из России сырой нефти, доставляемой морским путем, и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для России значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялось в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 млрд евро: сырую нефть (48 млрд евро) и продукты нефтепереработки (23 млрд евро) из России. Потеря этого ведущего прибыльного рынка имеет значительное структурное влияние на Россию, бюджет которой в значительной степени зависит от данных нефтяных доходов.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, веденный в декабре прошлого года, сократил доходы Кремля на 14%. Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показывает, что последний год ценовой потолок обошелся Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.