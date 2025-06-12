Европа "проснулась", но есть нюанс: посол о реакции ЕС на войну в Украине

Европа проснулась, но действует слишком медленно

"Я верю, что да. Но мне действительно хотелось бы видеть большую скорость во всех этих процессах, потому что для тех людей, которые погибли прошлой ночью, уже поздно. Поэтому сделаем так, чтобы не было поздно для тех, кто еще жив", - ответила дипломат на вопрос, действительно ли Европа "проснулась", как об этом заявляли после Мюнхенской конференции.

Матернова признала, еще три года назад она бы не представила, что Евросоюз согласует санкции такого масштаба или, что замороженные российские активы начнут направлять непосредственно на поддержку украинской оборонной промышленности.

"Я никогда бы не подумала, что будет возможно согласовать такие разные типы санкций. Я не думала, что Европейский фонд мира будет направлять замороженные российские активы непосредственно на вашу оборонную промышленность. Но мы только что приняли пакет на 1 миллиард евро для украинской оборонной промышленности из доходов от замороженных российских активов", - сообщила она.

Европа объединяется с демократическими партнерами

Посол ЕС отметила, что новая геополитическая реальность заставляет Европу быстро адаптироваться и объединяться с другими демократическими странами.

"Мы имеем очень позитивное сближение с Великобританией, которая несколько лет назад вышла из ЕС, прочные связи с Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Южной Кореей и другими партнерами, которые с тревогой наблюдают и за разрушениями, которые совершает Россия, и за тем, как США отходят от своих традиционных альянсов", - подчеркнула Матернова.

Лидерам ЕС сложно объяснить расходы на оборону, но момент требует решимости

Она указала, что политическим лидерам стран ЕС не всегда легко объяснить избирателям необходимость увеличения расходов на оборону в условиях социальных вызовов. Однако европейские лидеры, по ее мнению, понимают важность момента.

"Думаю, что есть одно - это то, что делает Путин в Украине, а другое - это сигналы от нашего традиционного союзника и защитника, Соединенных Штатов. Поэтому считаю, что европейские лидеры понимают ситуацию. Теперь им нужно много работать, чтобы объяснить это своим гражданам", - заявила дипломат.