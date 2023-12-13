Европа не должна устать от войны раньше украинцев, - премьер Дании

"Путин надеется на раскол и истощение. Мне стыдно слышать об усталости от войны в Европе. Я могу понять это, если вы находитесь в окопах или если вы украинец, но остальные из нас просто не может позволить себе устать раньше, чем украинцы", - заявила премьер.

По ее словам, поддержка Украины остается массовой и широкой, даже несмотря на то, что "несколько правых политиков и республиканцев" начинают понемногу отступать. В то же время Европа должна твердо стоять на игровом поле, а Украина нуждается в большей поддержке, особенно военной и моральной.

"Все знают, что стоит на кону, если мы пошатнемся в нашей вере в победу демократии и мира, то кто мы такие?" - добавила премьер.

В частности она подчеркнула, что саммит ЕС, который ожидается 14 и 15 декабря, будет "очень сложным".

"Самый сложный вопрос - это вопрос расширения ЕС", - добавила она.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

Тем временем, депутаты Европейского парламента призвали Евросовет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.