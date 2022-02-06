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Європа може побудувати новий газопровід. НАТО вивчає можливість, - La Vanguardia

Автор: Артем Горовенко

Країни-учасниці НАТО розглядають можливість будівництва нового газопроводу, який знизив би залежність Європи від російського газу. Передбачається, що вони допускають відродження проекту Midcat.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Повідомляється, що мова йде про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія -Франція - Німеччина в найближчі роки для доставки алжирського газу і СПГ. Це фактично є переосмисленням старого проекту колишнього французького лідера Шарля де Голля в 1950-х роках з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну.

"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих столах НАТО", - пише видання з посиланням на джерела в уряді Іспанії.

Також повідомляється, що в проекті зацікавлена Німеччина, яка сильно залежить від російського газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США обговорюють з європейськими партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу. Оскільки Захід побоюється, що Росія може перекрити поставки, якщо проти неї введуть санкції.

Крім того, Україна і Польща домовилися про будівництво газопроводу.

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НАТОЄвропаГаз