Европа начала негласно готовиться к сокращению войск США, - СМИ

Как отмечается в статье, несмотря на то, что Вашингтон официально не объявлял о конкретных планах, в европейских дипломатических кругах убеждены - президент Дональд Трамп, вероятно, инициирует сокращение количества размещенных в Европе американских войск, численность которых сейчас достигает около 80 тысяч. Часть из них, как ожидается, будет переброшена в Индо-Тихоокеанский регион или Ближний Восток.

Дискуссии ведутся вокруг трех ключевых вопросов: сколько военных покинут Европу, насколько стремительным будет это сокращение и смогут ли европейские страны компенсировать отсутствие мощных американских возможностей - прежде всего авиации, спутниковой разведки и логистики.

"Вопрос не в том, произойдет ли сокращение американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", - сказал один из дипломатов НАТО.

В прошлом году НАТО обновило свои оборонные стратегии, описывающие действия Альянса в случае возможной угрозы. В то же время эти планы существенно зависят от военной мощи США - прежде всего от американского оружия, авиации и присутствия десятков тысяч солдат для эффективного ответа на агрессию.

Восточные страны-члены НАТО особенно обеспокоены возможным внезапным сокращением американского военного присутствия в Европе. Часть из них в неофициальных коммуникациях призывает Альянс ускорить обсуждение обновления оборонных планов, чтобы вовремя подготовиться к существенному уменьшению роли США в регионе.

Ожидается, что такой шаг Вашингтона окажет значительное влияние на ключевые американские военные базы в Германии и Италии, которые являются основными логистическими центрами.

Европейские военные чиновники признают: хотя армии стран региона постепенно наращивают свои возможности, им еще далеко до полноценной замены военного потенциала США - особенно в таких областях, как авиация, сложная логистика и спутниковые технологии.

Перед саммитом НАТО в Гааге посол США при Альянсе Мэтью Уитакер заявил, что Пентагон планирует завершить оценку присутствия американских войск в Европе к концу лета или в начале осени.

По его словам, любые изменения будут согласованы с партнерами по НАТО, чтобы избежать разрывов в системе коллективной безопасности, а выведенные подразделения США, при необходимости, могут быть замещены силами других союзников.

Несмотря на эти заявления, несколько европейских дипломатов подтверждают, что союзники до сих пор не получили конкретной информации от Вашингтона относительно будущей военной стратегии.

Это вызывает беспокойство среди европейских оборонных планировщиков, которые опасаются, что решения могут приниматься в спешке и без надлежащей координации.

Сомнений не сняли и заверения представителей администрации Трампа, в частности госсекретаря Марко Рубио, который в начале года пообещал, что "никаких неожиданностей не будет".