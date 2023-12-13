Европа может легко избавиться от зависимости от российской металлопродукции, - СЕО "Метинвест"

"Могут ли европейцы заменить российские слябы на своих предприятиях? Да, конечно. Просто нужно немного постараться, помня, что к экономическим вопросам здесь приобщаются и этические. Потому что покупка российских слябов - поддержание режима агрессора и российского ВПК", - подчеркнул Рыженков.

По его словам, удержаться на плаву компании удалось благодаря скорости принятия решений, диверсификации поставщиков, переориентации производства в соответствии с конъюнктурой рынка, а также поиску новых рынков сбыта и внутренних нестандартных решений.

"Метинвест всегда изготавливал слябы только на своих мариупольских комбинатах. Производство полуфабрикатов на Запорожье для третьих лиц не рассматривалось. Но когда этот вопрос встал, специалисты комбината смогли наладить производство слябов, пригодных для прокатки базового сортамента европейских заводов. Эти слябы уже в определенном объеме используются в определенном объеме. итальянские заводы, в ближайшее время планируем начать производство письма с них и на британском Spartan", - добавил Рыженков.

Именно поэтому, уверен он, европейские производители должны рассмотреть возможность использования незадействованных мощностей для производства и поставки полуфабрикатов на внутренний рынок ЕС.

"Сегодня большинство потребителей сами отказываются становиться спонсорами войны, и не покупают листового проката, изготовленного из российских слябов. В этом контексте решение европейского регулятора запретить импорт готовой продукции из стали российского происхождения, но оставить скважину в виде временных разрешений для полуфабрикатов выглядит нелогичным. в Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer: там призвали отклонить дополнительные запросы на освобождение от запрета на импорт российской стали от нескольких стран-членов, защищающих прибыльные бизнес модели отдельных прокатных заводов", - резюмировал Рыженков.