Европа должна играть более активную роль в предоставлении вооружения Украине, - Науседа

По его словам, необходимо срочно наращивать военный потенциал Литвы и ЕС, как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества.

"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование. А в Европе происходят очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением ее оборонной промышленности", - заявил Науседа.

Он также добавил, что Европа не должна терять времени на укрепление возможностей как в Литве, так и во всем ЕС.

"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество - это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.

Науседа также отметил, что, хотя помощь Украине предоставляется быстрее, чем раньше, на достижение договоренностей уходят месяцы.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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