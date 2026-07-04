"У Европы есть инструменты давления": Зеленский призвал США и Европу остановить террор РФ

Зеленский рассказал о последствиях удара по Сумам

По словам президента, в Сумах продолжается ликвидация последствий российского авиаудара. Как отметил Зеленский, российские войска применили управляемые авиабомбы по центральной части города, где находились мирные жители.

Президент сообщил, что под завалами многоэтажного дома еще могут оставаться люди. На данный момент известно о четырех погибших, среди которых ребенок.

Еще 27 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Зеленский сообщил о новых атаках России

Глава государства также заявил, что в течение дня российские войска нанесли новые удары по нескольким регионам Украины.

По его словам, в Запорожье в результате атаки беспилотника погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, как отметил Зеленский, Харьков подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего есть раненые.

Под обстрелами также оказались населенные пункты Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что для прекращения подобных атак необходимо усилить международное давление на Россию.

Необходимо, чтобы партнеры усилили давление на Россию, чтобы этот террор прекратился. Россия точно услышит Соединенные Штаты, другие страны "Большой семерки", "Большой двадцатки", а также Европу

Зеленский также отметил, что у европейских стран есть инструменты давления на Россию, в частности ограничения в отношении энергетического сектора, нефтяного флота и финансовой системы. Кроме того, по его словам, необходимо продолжать усиливать украинскую противовоздушную оборону.