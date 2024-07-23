Европа закупает российского газа не меньше, чем Китай, - Bloomberg

Европа по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа "Газпрома", даже спустя два года после того, как вторжение России в Украину привело к сокращению поставок энергоносителей на Запад.

Как отмечает агентство, даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в отдельные европейские страны, и в этом году объемы даже увеличились. Однако Москва не заключила никаких новых сделок по ускорению роста своих продаж в Китай сверх того, что уже было запланировано до краха ее крупнейшего экспортного рынка.

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" его немногим оставшимся клиентам в Европе достигли 14,6 млрд кубометров с января по июнь, согласно расчетам Bloomberg, основанным на потоках через Украину и Турецкий поток. Это значительно ниже годовых продаж в регион в размере около 130-175 млрд кубометров, наблюдавшихся до вторжения.

Однако это сопоставимо с 15,2 млрд кубометров, которые "Газпром" поставил в Китай за первую половину этого года

Расчеты показывают, что по итогам 2024 года Европа и Китай поочередно становились крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа.

После вторжения большинство стран ЕС нашли альтернативу после того, как Россия ограничила потоки в регион в ответ на поддержку Киева. Норвегия теперь поставляет 30% газа блока, но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, "Газпром" остается критически важным и растущим источником энергии. Поставки по трубопроводам в регион выросли более чем на 26% в первой половине года по сравнению с предыдущим годом, согласно расчетам Bloomberg.

Однако существует риск для этих потоков. Около половины газа проходит через Украину, пятилетнее транзитное соглашение "Газпрома" с которой истекает в декабре 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет продлевать соглашение, но европейские чиновники ведут переговоры о том, чтобы газ продолжал поступать через страну, отмечает агентство.

Поворот в сторону Китая

Россия годами заявляла, что планирует расширить продажи в Китай, но в обозримом будущем эта азиатская страна не приблизится к размеру европейского рынка "Газпрома" до вторжения. Средние цены на восточный экспорт намного ниже.

Поставки газа "Газпрома" в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" должны выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров в год в 2025 году, а еще 10 млрд кубометров в год будут доступны по так называемому дальневосточному маршруту с 2027 года. До сих пор Кремль пытался, но не смог подписать третий контракт с Китаем на трубопровод через Монголию.