Европа и не только. Названы направления, куда украинцы поедут в отпуск летом

Сейчас украинцам очень необходима перезагрузка, чтобы сохранять силы долгосрочно, а путешествия – одна из лучших возможностей побыть в безопасности и получить новые впечатления", – говорят Join UP!

По данным внутренней статистики туроператора для РБК-Украина назвали пятерку самых популярных направлений для отдыха в период с июня по август.

"Неизменными лидерами остаются Турция и Египет. Эти страны отличаются климатом и природой, но похожи широкой базой гостиниц по системе "все включено". Оба направления предлагают интересную экскурсионную программу, придающую ощущение новизны путешественникам, отдыхающим на этих курортах не впервые", – отмечают в компании.

Что касается европейских курортов, то среди них украинцы чаще выбирают Грецию – там востребованы экскурсии и естественные локации Крита, Болгарию, ставшую любимым автобусным направлением для детского отдыха задолго до полномасштабного вторжения. Популярна также Черногория – эту страну выбирают чаще те, кто любит поездить по стране.

"Портрет путешественника остается без изменений с начала полномасштабной войны. В большинстве случаев это женщины с детьми. Также путешествуют люди постарше. Что касается мужчин, то это либо люди в возрасте 60+, либо те, кто на момент бронирования тура находится за границей", – добавили в Join UP!