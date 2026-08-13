Европа хочет посредника в переговорах с Россией: о какой стране идет речь

Бразилия сохраняет позицию нейтралитета в войне в Украине и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства. Благодаря этому страны Запада обращаются для организации диалога с Россией.

Об этом заявил специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toda Palavra .

Позиция Бразилии и просьбы от стран Запада

Выступая на комиссии по внешним отношениям и национальной обороне (CREDN) Селсу Аморим пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок и не принимает автоматического присоединения к какой-либо из сторон.

"Бразилия занимает позицию нейтралитета и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет", - сказал он.

Главным преимуществом такой политики дипломат назвал то, что страна занимает первое место в мировой дипломатии.

По его словам, европейские государства стремятся использовать этот нейтралитет для посредничества в переговорах с Москвой.

"Ко мне лично обращались в некоторых случаях президент, в других случаях другие чиновники, послы и министры из западноевропейских стран. Они просят нашего диалога с Россией, потому что говорят, что Бразилия - одна из немногих стран, которая ведет диалог как с Западом, так и с Россией", - подчеркнул Аморим.