Европа хочет посредника в переговорах с Россией: о какой стране идет речь
Бразилия сохраняет позицию нейтралитета в войне в Украине и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства. Благодаря этому страны Запада обращаются для организации диалога с Россией.
Об этом заявил специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toda Palavra.
Позиция Бразилии и просьбы от стран Запада
Выступая на комиссии по внешним отношениям и национальной обороне (CREDN) Селсу Аморим пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок и не принимает автоматического присоединения к какой-либо из сторон.
"Бразилия занимает позицию нейтралитета и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет", - сказал он.
Главным преимуществом такой политики дипломат назвал то, что страна занимает первое место в мировой дипломатии.
По его словам, европейские государства стремятся использовать этот нейтралитет для посредничества в переговорах с Москвой.
"Ко мне лично обращались в некоторых случаях президент, в других случаях другие чиновники, послы и министры из западноевропейских стран. Они просят нашего диалога с Россией, потому что говорят, что Бразилия - одна из немногих стран, которая ведет диалог как с Западом, так и с Россией", - подчеркнул Аморим.
Попытки возобновить переговоры по войне
Напомним, на фоне международных обсуждений потенциального посредничества и условий прекращения огня Украина и РФ обнародовали свои видения дальнейшего переговорного процесса.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большее вовлечение США поможет вернуть РФ к мирным переговорам. По его мнению, именно активная позиция Вашингтона является реальным способом склонить российское руководство к полноценному диалогу по завершению войны.
Со своей стороны в России также сделали заявление о готовности к возобновлению консультаций.
Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам РФ Григорий Карасин, Москва готова рассмотреть мирные предложения, однако выдвинула условие, что будут учитываться инициативы только одной стороны.