Европа не хочет обсуждать с Россией безопасность континента, пока идет война, - Bloomberg

По данным собеседников издания, европейские чиновники считают неприемлемыми довоенные требования Путина, которые фактически означали бы откат присутствия НАТО из Восточной Европы.

По их мнению, нынешняя система безопасности существует, прежде всего, для того, чтобы сдерживать Россию от нападения на Европу. Поэтому обсуждать ее пока Москва воюет против Украины и нарушает действующие соглашения, нет смысла. Сначала должно быть прекращение огня, а любые договоренности о послевоенной безопасности нуждаются в согласии всех европейских стран.

Администрация Трампа, напротив, хочет включить вопросы архитектуры безопасности Европы в переговоры с Россией параллельно с другими темами.

Зять президента и его спецпосланник Джаред Кушнер назвал пять целей: постоянные консультации по безопасности, надежные каналы связи на случай кризисов, большая военная прозрачность, взаимные шаги по уменьшению рисков эскалации и долгосрочная рамка стабильности в Европе.

В Белом доме заверили, что признают важность европейского суверенитета и центральную роль НАТО в коллективной обороне.

Подход США насторожил европейские столицы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа не должна хотеть мира больше, чем Путин.

"Похоже, что иногда на жертву давят больше, чем на агрессора", - сказал он.

Критикуют план и демократы в Конгрессе, которые после выборов получают большинство в обеих палатах. "У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Она называется НАТО", - написал сенатор Майкл Беннет.

Вопросы территорий пока отложили, потому что он нуждается в решениях высшего уровня. По данным источников, Путин и дальше требует весь Донбасс. В Европе считают, что в ближайшие месяцы он не настроен на серьезные переговоры и делает ставку на массированные удары, чтобы сломить моральный дух украинцев.