Европа готовится к трансатлантической торговой борьбе с Трампом, - Bloomberg

Стиль бывшего президента США Дональда Трампа становится все более агрессивным. Поэтому государства-члены ЕС признают, что в случае его победы на президентских выборах, будут применяться принудительные действия, направленные против Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что команда Трампа планирует потенциальный список действий против ЕС, которые могут включать широкий минимум 10% тарифов, а также возможные контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги, неявно преследующих американские технологические компании.

В прошлый раз Трамп потряс основы трансатлантических отношений, когда сделал выпад в сторону Всемирной торговой организации, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности и назвал Брюссель "адской дырой".

Обе стороны все еще расходятся во мнениях относительно тарифов, введенных Трампом на сталь и алюминий в ЕС во время его первого президентского срока, ссылаясь на соображения национальной безопасности США. Евросоюз ответил собственными контрмерами и в 2021 году заключил временное перемирие с президентом Джо Байденом.

Какие шаги предпринимают чиновники в ЕС

ЕС утверждает, что текущая ситуация по-прежнему несправедлива, заявляя, что экспортеры блока платят более 350 миллионов долларов в год в виде пошлин. Государства-члены ЕС, однако, неохотно отреагировали на ситуацию повторным введением тарифов на американские товары из-за опасений, что это может повысить шансы Трампа на выборах.

Потенциальные меры против Европы станут компонентом более широкой инициативы по пересмотру торговли товарами США. Страна уже давно имеет большой дефицит с ЕС, и данные за 2023 год ознаменуют третий год подряд дисбаланс, превышающий 200 миллиардов долларов.

Советники Трампа утверждают, что такая модель является иллюстрацией несправедливой торговой практики.

Высокопоставленные чиновники, в частности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, уже начали обращаться к республиканцам. В сентябре она побывала в Техасе и Вашингтоне, чтобы встретиться с рядом сторонников Трампа.

Европе нужно готовиться к работе с Трампом

Ранее Бербок заявляла, что Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит на выборах. По ее словам, было бы наивно не подготовиться к такому исходу.

Хотя риторика Байдена может быть более примирительной, чем риторика Трампа, а его союз с ЕС по вопросу Украины помог восстановить трансатлантические отношения, чиновники Евросоюза по-прежнему осознают, что его торговая политика все еще имеет много общего с подходом его предшественника "Америка прежде всего".

Европейцев, в частности, поразила программа Байдена по субсидированию "зеленых" технологий стоимостью более 390 миллиардов долларов, которая дает компаниям стимул переносить инвестиции из Европы в США.

Кто боится прихода Трампа к власти

Канцлер Германии Олаф Шольц открыто заявил, что хочет, чтобы Байден был переизбран.

"Трамп, наоборот, выступает за "большой раскол" в США, который также будет плох для Германии. Нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали", - говорил Шольц.

Генеральный директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер заявил о возможном возвращении Трампа, что Европа может только надеяться, что законодательная система США будет иметь сильные сдерживания и противовесы.

Выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден, от республиканцев - Дональд Трамп.

Кстати, Трамп выиграл праймериз в штате Айова и Нью-Гэмпшире. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что по результатам опроса Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США.