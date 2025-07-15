Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат

Учитывая растущую угрозу со стороны России и возможность масштабного конфликта, страны Европы усиленно ищут пути, как задействовать гражданскую инфраструктуру для нужд обороны.

Например, Министерство обороны Нидерландов изучает идею переоборудования старых железнодорожных вагонов в мобильные госпитали для транспортировки раненых солдат.

В ведомстве подчеркивают, что проведение крупных военных операций невозможно без привлечения ресурсов гражданского сектора. План также может предусматривать направление нидерландских машинистов в Восточную Европу для помощи в военных перевозках.

Представитель национальной железнодорожной компании Nederlandse Spoorweg Эрик Крозе рассказал, что Минобороны уже обратилось с соответствующим запросом, и сейчас продолжаются предварительные переговоры. По его словам, "процесс находится еще на ранней стадии".

Планируется переоборудовать не менее 24 поездов до 2026 года, а впоследствии их количество может возрасти. Эти вагоны планировали продать за границу, поскольку их постепенно снимают с эксплуатации из-за обновления парка.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии ЕС по укреплению военной мобильности. Европейская комиссия готовит новый пакет, который должен появиться осенью, где рассматривается возможность использования двойного назначения транспорта (фургоны, медицинские вагоны, специальные суда, грузовики и авиация) во время кризисных ситуаций.

В рамках этой подготовки Генеральный директорат ЕК по вопросам оборонной промышленности и космоса (DG DEFIS) уже разослал анкету участникам транспортной отрасли стран ЕС, чтобы выяснить, готовы ли гражданские активы быстро переориентировать во время чрезвычайных ситуаций и стоит ли создать единый общий резерв таких средств среди стран-членов.

Еврокомиссия также рассматривает создание "механизма солидарности", чтобы страны ЕС имели равный доступ к таким ресурсам, включая медицинские поезда и другой специальный подвижной состав.

Таким образом, нидерландский проект с мобильными госпиталями становится частью большой инициативы ЕС по усилению военной мобильности и готовности к потенциальным угрозам.