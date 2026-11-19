Европейские союзники Украины соберутся сегодня в Берлине со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Время встречи выбрали так, чтобы оперативно подготовить совместный ответ на возможные заявления после переговоров Дональда Трампа в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во встрече "коалиции желающих" примут участие лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По словам немецких чиновников, главной темой станет подтверждение обязательств по надежным и юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины. Они должны вступить в силу после прекращения огня.
Через несколько часов до берлинских переговоров ожидается встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем обсуждения может быть Украина.
Саммит в Шэньчжэне усилил опасения европейских государств, что решения о войне и будущем континента могут принять без их участия.
Немецкие чиновники объяснили, что время встречи в Берлине выбрали так, чтобы союзники Украины могли быстро согласовать ответ на любые объявления из Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры позволят обсудить дипломатический процесс с Уиткоффом и Кушнером и получить подробности встреч Трампа.
"Украина четко заявляет о своем стремлении к миру, и мы всегда работаем конструктивно", - подчеркнул он.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что встреча продемонстрирует неизменность европейской поддержки Украины.
По его словам, союзники "как никогда едины в стремлении обеспечить справедливый и прочный мир, который положит конец этой бессмысленной войне".
Великобритания также должна объявить новые подробности пакета помощи Украине. В него войдут дальнобойные беспилотники, способные наносить удары вглубь территории России, а также разведывательные и логистические дроны.
Reuters отмечает, что европейские страны, обеспечивающие основную часть помощи Украине, преимущественно остаются в стороне от переговоров Вашингтона с Москвой. На прошлой неделе они направили представителей в Абу-Даби, однако в Кремле заявили, что не согласовывали участие европейцев в следующих раундах.
Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины и Европы в Берлине 19 ноября. Среди запланированных тем - гарантии безопасности и послевоенное экономическое восстановление Украины.