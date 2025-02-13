Европа готова укреплять поддержку Украины и требует участия в переговорах, - заявление

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.

В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".

"Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников", - говорится в публикации.

Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками".

"Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", - указывается в совместном заявлении.

Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены "сильные" гарантии безопасности.

"Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей", - отмечается в заявлении.

Украина и Европа обсудили взаимодействие с администрацией Трампа

В МИД Украины рассказали, что во время переговоров в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.

Сибига отметил необходимость соблюдения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности "благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту".

"Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015. Вывод прост: никакие договоренности безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы стремимся к хорошему соглашению, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно добиться только с позиции силы", - сказал Сибига.

Комплексные гарантии безопасности

Украинский министр подчеркнул, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир нуждается в "комплексных гарантиях безопасности" для неповторения агрессии РФ и сдерживания Кремля.

Данный подход предусматривает ряд элементов, среди которых:

тотальное санкционное давление на Россию,

изоляция и эмбарго для государства-агрессора,

максимальное усиление оборонных способностей Украины,

масштабирование украинского и европейского оборонного производства,

использование военных контингентов партнеров для сдерживания России от повторения агрессии,

...и других составляющих, которые "будут эффективны только в комплексе".

"По итогам переговоров союзники подтвердили готовность сохранять и укреплять поддержку Украины, в том числе военную, независимо от любых обстоятельств. Они также договорились работать вместе с США ради достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и долгосрочной безопасности в Европе", - рассказали в МИД.