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Єврокомісія заборонила злиття Siemens і Alstom

Новини » Економіка    06.02.2019 - 21:49
Єврокомісія заборонила злиття Siemens і Alstom
Ілюстративне фото (courrier-picard.fr)

Злиття заборонили через потенційні збитки для конкуренції та безпеки

Європейська комісія заборонила злиття залізничних активів німецької компанії Siemens і французької Alstom. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт комісії.

Як повідомляється, злиття завдало б шкоди конкуренції на ринках систем залізничної сигналізації та високошвидкісних поїздів.

"Сторони не запропонували засобів правового захисту, достатніх для вирішення цих проблем", - йдеться в повідомленні.

Компанії Siemens і Alstom висловили жаль у зв'язку з рішенням Єврокомісії.

У свою чергу в прес-службі Siemens відзначили, що пакет засобів правового захисту по угоді був широким і враховував всі побоювання, висловлені комісією.

Про намір об'єднати виробника залізничної техніки Siemens Mobility з французької Alstom стало відомо в 2017 році. Влада Німеччини і Франції підтримували ідею злиття.

Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Криму газові турбіни Siemens стали причиною аварії, в результаті якого пошкоджено виробничі цехи ТЕС біля Сімферополя.

Прокуратура Гамбурга з травня 2018 року проводить слідство стосовно трьох громадян Німеччини, які працюють в офісі Siemens в Санкт-Петербурзі.

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