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Єврокомісія виділить круглу суму для розчищення завалів в Україні

Фото: Єврокомісія виділить круглу суму для розчищення завалів в Україні (flick.com/libereurope)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейська комісія виділить 21 млн доларів для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні. Ці гроші спрямують Програмі розвитку ООН .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт представництва Євросоюзу в Україні.

Кошти також будуть використані для виявлення та усунення невідкладних екологічних загроз та ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів.

Йдеться про трансформатори, теплові пункти, водяні насоси, труби тепло- та водопостачання, системи знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.

"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, постраждалих від війни, першочерговий, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проект спрямований на відновлення об'єктів електро- і водопостачання, а також теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт", - зазначила в.о. постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.

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