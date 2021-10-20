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Єврокомісія виділила ще 3,5 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі

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Середа 20 жовтня 2021 14:51
Єврокомісія виділила ще 3,5 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі Фото: Єврокомісія виділила ще 3,5 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні додаткові 3,5 млн євро. Кошти підуть на підтримку найбільш вразливих категорій жителів Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Додаткові 3,5 млн євро допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі літнім людям та особам з інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть спрямовані на забезпечення доступу до медицини та отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

В ЄС підкреслили, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася і становище малозабезпечених людей стало ще більш складним.

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