Єврокомісія виділила ще 3,5 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі
Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні додаткові 3,5 млн євро. Кошти підуть на підтримку найбільш вразливих категорій жителів Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"Додаткові 3,5 млн євро допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі літнім людям та особам з інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть спрямовані на забезпечення доступу до медицини та отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
В ЄС підкреслили, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася і становище малозабезпечених людей стало ще більш складним.