Єврокомісія виділила ще 3,5 млн євро на допомогу постраждалим від війни на Донбасі

"Додаткові 3,5 млн євро допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі літнім людям та особам з інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть спрямовані на забезпечення доступу до медицини та отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

В ЄС підкреслили, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася і становище малозабезпечених людей стало ще більш складним.