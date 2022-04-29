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Російське вторгнення в Україну сповільнило економічне зростання в Європі

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Брюссель, П'ятниця 29 квітня 2022 12:53
Російське вторгнення в Україну сповільнило економічне зростання в Європі Фото: війна Росії проти України сповільнила економічне зростання в ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економічне зростання єврозони в перші три місяці 2022 року було повільніше, ніж очікувалося. Війна Росії проти України, що почалася 24 лютого, вдарила по економічній активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євростат повідомив, що валовий внутрішній продукт в 19 країнах, що використовують євро, виріс на 0,2% в порівнянні з попереднім кварталом, збільшившись на 5,0% в річному численні.

Європейська комісія безпосередньо перед вторгненням Росії прогнозувала, що зростання складе 0,3% в квартальному численні. Тому попередні дані Євростату говорять, що війна і пов'язані з нею скачки цін на сировинні товари скоротили зростання на 0,1 п. п.

Євростат повідомив, що економіка Італії скоротилася на 0,2% в першому кварталі в порівнянні з попередніми трьома місяцями, що зробило б її найбільшою жертвою конфлікту в єврозоні. У лютому комісія прогнозувала зростання Італії на 0,3%.

За даними Євростату, Німеччина, в якій Єврокомісія очікувала зростання на 0,4% в першому кварталі, виросла всього на 0,2%, а у Франції, за даними Євростату, не було зафіксовано зростання в порівнянні з лютневим прогнозом комісії про зростання на 0,1%.

Раніше МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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