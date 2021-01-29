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AstraZeneca запропонувала ЄС ще 8 млн доз вакцини, щоб залагодити конфлікт з постачанням

Лондон, П'ятниця 29 січня 2021 15:28
AstraZeneca запропонувала ЄС ще 8 млн доз вакцини, щоб залагодити конфлікт з постачанням
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Британський розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca запропонував в рамках першої партії відправити країнам Євросоюзу ще 8 мільйонів доз. Цим вони хочуть зам'яти конфлікт, пов'язаний із серйозним скороченням кількості доз у першій партії.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше AstraZeneca ЄС повідомила, що зможе поставити 31 мільйон доз до кінця березня, що на 60% менше прописаного кількості в контракті. І це викликало незадоволення країн Євросоюзу, які прагнуть збільшити масовість вакцинації в своїх країнах на тлі кампаній в Ізраїлі, Великобританії та США.

Євросоюз не влаштовує збільшення партії до 39 мільйонів, оскільки до цих пір це суттєво меншу кількість, ніж було обумовлено сторонами.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалив вакцину від коронавіруса виробництва компанії AstraZeneca. Для її використання на території ЄС її має затвердити Єврокомісія.

Також відомо, що Постійний комітет з вакцинації (Stiko) Інституту вірусології імені Роберта Коха в Німеччині рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca, тільки для вакцинації людей від 18 до 64 років. У AstraZeneca розкритикували висновки Stiko.

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