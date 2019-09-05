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Єврокомісія дозволила експорт овочів і фруктів з України

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Україна зможе постачати овочі та фрукти на європейський ринок

Європейська комісія включила Україну в список країн, які можуть постачати фрукти і овочі в Євросоюз відповідно до нових вимог безпеки продукції. Про це свідчать дані на сайт Єврокомісії.

При цьому, екс-глава Мінагрополітики Ольга Трофімцева повідомила, що для того, щоб експортувати овочі і фрукти, український виробник повинен звернутися до Держпродспоживслужби для отримання підтвердження, що продукція поставляється з місць, вільних від карантинних організмів, визначених у директиві ЄС 2019/523.

Трофімцева зазначила, що Мінагрополітики неодноразово попереджало українських експортерів про зміну вимог ЄС.

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що імпорт заборонених директивою ЄС овочів і фруктів з країн, які не є членами Європейського союзу незабаром буде дозволено. Відзначається, що Держпродспоживслужба в серпні направила Європейську Комісію запит про визнання України країною, вільною від шкідливих карантинних організмів, зазначених у Директиві ЄС 2019/523.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 вересня 2019 імпортери фруктів в країнах ЄС відмовляються від закупівель яблук і груш з України та інших країн, що не входять в ЄС. В асоціації відзначили, що українські експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити дозвіл на ввезення своєї продукції.

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