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В Мінагрополітики заявили, що імпорт овочів і фруктів у ЄС незабаром буде дозволено

Новини » Економіка    04.09.2019 - 17:18
В Мінагрополітики заявили, що імпорт овочів і фруктів у ЄС незабаром буде дозволено
Ілюстративне фото (forumdaily.com)

Держпродспоживслужба проводить переговори з Єврокомісією

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що імпорт заборонених директивою ЄС овочів і фруктів з країн, які не є членами Європейського союзу незабаром буде дозволено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Минагрополитики.

Зазначається, що Держпродспоживслужба в серпні направила Європейську Комісію запит про визнання України країною, вільною від шкідливих карантинних організмів, зазначених у Директиві ЄС 2019/523.

"Держпродспоживслужба проводить переговори з Єврокомісією щодо вирішення даного питання і визнання України країною вільною від зазначених організмів і надання безперешкодного експорту фруктів і овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що рішення поки не прийнято, проте поточні консультації з Єврокомісією "дозволяють припустити, що рішення може бути прийнято найближчим часом".

Передбачається, що після розгляду звернення Держпродспоживслужби ЄК долучить Україну до переліку країн, яким дозволено експорт овочів і фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів

Нагадаємо, раніше в Українській плодоовочевій асоціації повідомили, що з 1 вересня 2019 імпортери фруктів в країнах ЄС відмовляються від закупівель яблук і груш з України та інших країн, що не входять в ЄС.

В асоціації відзначили, що українські експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити дозвіл на ввезення своєї продукції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Словенії запропонував ЄС надати Україні і Туреччині "особливий статус" і повноцінне членство країнам Західних Балкан.

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