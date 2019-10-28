Заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу, які проходили 28 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Європейська комісія бачить брак політичної волі.

Нагадаємо, у консультаціях взяли участь міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава "Газпрому" Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Энергосоюза Марош Шефчович, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що РФ на переговорах вимагає від України піти на принизливі поступки. Зокрема, Москва наполягає на врегулюванні судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазам". Фактично російська сторона вимагає від Києва відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, який прийняв рішення на користь України.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. За його словами, тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно, при цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться наприкінці листопада.