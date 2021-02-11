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Єврокомісія розширить технічну допомогу Україні на 800 тисяч євро

Автор: Даша Харченко

Європейська комісія розширить програму технічної допомоги Україні на суму 800 тисяч євро. До програми включать сферу критичної сировини.

Про це у Twitter повідомив віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович.

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Євросоюз готовий розширити програму технічної допомоги, включивши до неї сферу критичної сировини та підвищивши бюджет на 800 тисяч євро.

"Незабаром ми запустимо стратегічне партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів", - сказав Шефчович.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Єврокомісія дала прогноз відновлення економіки ЄС. Країни Європейського союзу і єврозони вийдуть на докризовий рівень раніше, ніж очікувалося ще восени 2020 року. Темпи зростання прискоряться у другій половині 2021 року і у 2022 році.

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