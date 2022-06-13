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Єврокомісія провела дебати щодо заявки України в ЄС: названі перші підсумки

Фото: Єврокомісія провела дебати щодо заявки України до ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 13 червня, Єврокомісія обговорила надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

Він розповів, що Єврокомісія провела попередні дебати, на яких обговорювалися заявки на вступ до ЄС трьох країн: України, Молдови та Грузії.

"Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але все ще під питанням залишається заявка Грузії", - написав Йозвяк.

Варто зазначити, що фінальне рішення за заявками країн Єврокомісія винесе у п'ятницю, 17 червня. При цьому голови країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Україна має шанс набути статусу кандидата в ЄС.

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