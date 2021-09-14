Єврокомісія продовжила термін надання Україні траншу кредиту на 600 млн євро

Європейська комісія продовжила термін надання Україні траншу макрофінансової допомоги на 600 млн євро. Кредит очікується в листопаді.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна .

"Стосовно макрофінансу. Ми отримали позитивний сигнал щодо надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там було продовжена дата надання цього траншу", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що уряд очікує транш на 600 млн євро "цієї осені орієнтовно в листопаді".