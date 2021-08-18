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Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану

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Нідерланди, Середа 18 серпня 2021 19:04
Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану Фото: Єврокомісія закликала країни ЄС приймати біженців з Афганістану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія закликає країни ЄС активізувати свою участь в евакуації біженців з Афганістану. Жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

За словами єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на перенаселення біженців з Афганістану.

"Для мене абсолютно очевидно, що афганські жінки й дівчата перебувають в особливо небезпечній ситуації: пріоритет переселення в порівнянні з нерегулярними маршрутами також має чіткий гендерний вимір", - додала Йоганссон.

Єврокомісія, зі свого боку, обіцяє допомогти в координації між країнами ЄС й надати необхідну фінансову допомогу.

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