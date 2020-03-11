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Єврокомісія представила нову промислову стратегію ЄС

Новини » Політика     11.03.2020 - 11:41
Єврокомісія представила нову промислову стратегію ЄС
Ілюстративне фото (csamir.com)

Промисловий форум ЄС стане технологічною платформою, яка буде відкритою для всіх представників промисловості

Єврокомісія представила нову промислову стратегію, яка націлена на підвищення конкурентоспроможності Європи та її стратегічної автономії і посилення глобальної конкуренції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Як повідомляється, пакет ініціатив визначає новий підхід до європейської промислової політики, який допоможе реалізувати три ключові пріоритети:

  • підтримання глобальної конкурентоспроможності європейської промисловості, як всередині країни, так і на глобальному рівні,
  • забезпечення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року,
  • формування цифрового майбутнього Європи.

Стратегія спрямована на підтримку технологічного суверенітету, сприяння створенню рівних умов на глобальному рівні, більш ефективну боротьбу з розкраданнями інтелектуальної власності та адаптацію правової бази до зелених і цифрових переходів, а стратегічна автономія ЄС передбачає зменшення залежності від критично важливої сировини, розвиток стратегічної цифрової інфраструктури та відповідних ключових технологій.

До вересня 2020 року буде створено Промисловий форум ЄС, який стане технологічною платформою, відкритою для представників промисловості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Європейського союзу високими тарифами, якщо ЄС відмовиться від торгового угоди з Америкою.

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