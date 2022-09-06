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Єврокомісія пропонує не визнавати паспорти, видані на окупованих територіях України

Фото: Єврокомісія пропонує не визнавати паспорти, видані на окупованих територіях України (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія підтримала пропозицію щодо невизнання російських паспортів, які були видані на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Росія поширює практику видачі звичайних російських паспортів на непідконтрольних територіях України, зокрема в Херсонській та Запорізькій областях. Тому Єврокомісія пропонує ЄС спільно підійти до невизнання цих паспортів.

"Держави-члени не повинні визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України, дійсними документами для отримання візи та перетину зовнішніх кордонів ЄС. Ця законодавча пропозиція забезпечить обов’язковий підхід, застосовуваний у всіх державах-членах, замінюючи добровільні дії, вжиті державами-членами після незаконної анексії Криму", - говориться у заяві ЄК.

Зазначимо, що для затвердження рішення пропозицію має підтримати Європейський парламент.

Додамо, що Євросоюз також не визнає російські паспорти, що видають жителям Криму після його анексії і тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх росіян.

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