ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврокомісія допоможе біженцям обмінювати гривні на євро

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 15:05
Єврокомісія допоможе біженцям обмінювати гривні на євро Фото: Єврокомісія допоможе біженцям обмінювати гривні на євро (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія прийняла пропозицію щодо допомоги біженцям з України у конвертації гривні у євро. Від початку війни до ЄС прибули більше ніж 3,8 млн українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, що надається ЄС особам, які рятуються втечею з України, зокрема, при їх переміщенні територією Союзу, та повністю відповідає законодавству ЄС про надання притулку та зовнішнім діям Союзу", - пише пресслужба.

Європейський Союз додав зусиль для надання гуманітарної допомоги й тимчасового захисту біженцям, у тому ж числі йдеться про доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги й освіти для дітей.

"Сьогоднішня пропозиція спрямована на просування скоординованого підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати ті, хто тікає з України, однакові умови для конвертації їх гривневих банкнот у місцеву валюту незалежно від держави-члена, яка їх приймає", - додає пресслужба.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Еврокомиссия
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою