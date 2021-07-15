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Єврокомісія подала до суду на Грецію через низьку якість повітря

Автор: Дмитро Левицький

Європейська комісія вирішила звернутися до суду ЄС через низьку якість повітря у Греції. Низька якість повітря в Греції, як заявили в Єврокомісії, пов'язана з високим рівнем діоксиду азоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Як пояснює Єврокомісія, держави-члени ЄС зобов'язані вживати заходів, щоб не було перевищень граничних значень забруднення повітря, які встановлені європейським законодавством. Однак Греція не дотримується своїх зобов'язань.

реція постійно і наполегливо перевищувала річне граничне значення діоксиду азоту в Афінах. Вона також не вжила відповідних заходів, щоб максимально скоротити перевищення. Тому Єврокомісія вважає, що зусилля грецької влади на сьогодні були незадовільними та недостатніми, і подає на Грецію до суду ЄС", - йдеться у заяві.

Діоксид азоту - газ, який виникає внаслідок діяльності людей, такої як дорожній рух, зокрема дизельного транспорту, та промисловості. Перевищення рівня цього газу в повітрі спричиняє серйозні захворювання, такі як астма та зниження функції легенів.

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