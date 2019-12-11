Єврокомісія планує здійснити кліматичну нейтральність ЄС до 2050 року

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала програму Європейського Союзу щоду захисту клімату, планується так звана кліматична нейтральність до 2050 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, в найближчі роки буде виділено в загальній складності 100 мільярдів євро, а до 2030 року - один трильйон євро.

"Метою всеохоплюючої програми стане досягнення до 2050 року повної кліматичної нейтральності в країнах ЄС, тобто економічної діяльності з нульовими викидами парникових газів. Тим самим Європа сподівається загальмувати потепління на планеті", - говорить вона.

Зазначимо, що у рамках програми заплановані 50 кампаній щодо захисту клімату. Зокрема, повинна бути повністю перебудована європейська економіка.

"Жителі ЄС повинні будуть пересісти на автомобілі, що працюють без викидів у атмосферу, або на громадський транспорт, ізолювати свої будинки, перейти на сучасні системи опалення та екологічно чисту електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня, уряд Німеччини прийняв так званий кліматичний пакет - програму заходів для досягнення до 2030 року цілей в області захисту клімату.

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина планувала в ході проведення генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку приєднатися до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля.