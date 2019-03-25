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Єврокомісія оштрафувала Nike

Новини » Економіка    25.03.2019 - 19:17
Єврокомісія оштрафувала Nike
Фото (facebook.com/nike)

Компанію оштрафували на 12,5 млн євро

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала компанію Nike на 12,5 млн євро (14,1 млн доларів) за заборону мерчендайзинговим фірмам проводити транскордонні продажі ліцензійної продукції в країнах Європейського економічного простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

У червні 2017 року ЄК почала розслідування щодо порушення ринкових правил ліцензування і розповсюдження товарів Nike, зокрема щодо обмеження транскордонного та онлайн-продажу ліцензійних мерчендайзингових товарів на спільному ринку ЄС.

Таким чином, Єврокомісія прийшла до висновку, що така практика порушує правила конкуренції ЄС.

Єврокомісія зазначає, що компанія спеціалізується на розробці і виробництві спортивного взуття і одягу, включаючи виготовлення комплектів для футбольних клубів і спортивних федерацій, де використовується фірмовий знак компанії.

Інші категорії товарів, що містять назви клубів, які не мають фірмової позначки, підпадають під категорію ліцензійних мерчендайзингових товарів, щодо яких компанія діє як ліцензійна організація в контексті дотримання прав інтелектуальної власності. У відповідності з політикою компанії торгівля такими товарами була обмежена, що, за висновком ЄК, є порушенням правил ринку, що негативно вплинуло на права європейських споживачів вільно купувати спортивні товари з символікою спортивних клубів.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня наклала штраф в 1,49 млрд євро на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

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