Єврокомісія схвалила виділення 500 млн євро Україні

Європейська комісія схвалила виплату Україні кредиту у розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги (MFA). Це останній транш у рамках цієї програми.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Повідомляється, що з цим траншем ЄС загалом надав Україні у вигляді позик 3,8 млрд євро. Це найбільша сума, яку виділяли країні-партнеру ЄС.

Як підкреслив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Україна залишається одним з пріоритетів європейського порядку денного.

"У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україна завершила необхідні контрольні показники реформ, і ми готуємо виплату 500 млн євро. В рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії ми надамо Україні додаткову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро", - додав він.

Водночас єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні зазначив, що це останній транш в рамках четвертої програми, а подальша підтримка України буде надаватися в пакеті заходів з боротьби з коронавірусом.

Уточнюється, що виділення траншу стало можливим після того, як Україна завершила 12 погоджених з Брюсселем політичних дій. Вони включали заходи з боротьби з корупцією і відмиванням грошей, управління державними фінансами, банківським сектором, енергетикою, охороною здоров'я та соціальною політикою.

Кредит надається у вигляді довгострокових позик з низькими відсотками.

Відзначимо, перерахування грошей від ЄС пов'язано з наданням траншу

Міжнародного валютного фонду, який, за прогнозами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, може надійти вже 6 червня.

Минулого тижня український уряд схвалив проект меморандуму з МВФ, загальна сума кредитів складе 5 млрд доларів.