Єврокомісія звинуватила Угорщину у фальсифікації

У ЄК заявили, що угорський уряд поширює неправдиві новини про міграційну політику ЄС

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". Об этом Схинас заявил во вторник, 19 февраля, в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Схинас подчеркнул, что Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС и никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается.

"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что выступление Схинаса стало ответом на обнародованные 19 февраля правопопулистским венгерским правительством планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

"Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную иммиграцию", - заявил представитель правительства Венгрии в Будапеште Золтан Ковач.

А премьер Орбан ранее назвал Сороса "врагом государства", обвинив его в продвижении бесконтрольной массовой иммиграции в Венгрию.

В то же время, еще в сентябре 2018 года на саммите ЕС в Зальцбурге Юнкер заявил об отказе от планов по введению обязательных квот на распределение мигрантов в разные страны Евросоюза.

Напомним, в сентябре 2018 года глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике Европейского союза, заявив, что внешние границы ЕС должны защищаться более эффективно.