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Єврокомісія назвала умову надання другого траншу допомоги Україні

Автор: Дмитро Левицький

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги. За його словами, українська сторона повинна виконати комплекс узгоджених політичних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань реформ в Україні.

"ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ", - заявив Домбровскіс.

За словами представника Єврокомісії, для отримання ще 600 млн євро допомоги Україна повинна просувати важливі реформи, що наближають її до ЄС.

"По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - сказав він, зазначивши і важливість боротьби з корупцією.

Також, як додав Домбровскіс, українській владі необхідно поліпшити бізнес клімат в країні і зміцнити систему корпоративного управління в держпідприємствах.

Нагадаємо, у квітні глава українського Мінфіну заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.

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