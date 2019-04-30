Єврокомісія назвала головні напрямки стратегічного розвитку ЄС

Єврокомісія оприлюднила рекомендації щодо напрямків стратегічного розвитку ЄС на 2019-2024 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Європейської Комісії.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер наголосив на незмінності обов’язку кожного покоління європейців відстоювати мир, прогрес та заможність, які є вирішальними чинниками для подальшої долі Європи та її громадян.

"Виклики, які постають перед всіма нами, європейцями, множаться щодня. Для того, щоб Європа процвітала, країни ЄС мають діяти разом. Переконаний, що лише у єдності ми знайдемо у собі сили, щоб зберегти наш європейський шлях життя, захистити планету та посилити наш світовий вплив", - зазначив він.

Президент Єврокомісії визначив п’ять головних напрямків розвитку ЄС.

створення системи безпеки Європи за рахунок розвитку оборонного союзу, щоб оборонна співпраця між країнами-членами ЄС "стала більше нормою, ніж виключенням". У цьому ж безпековому контексті Єврокомісія розглядає вирішення проблеми міграції, для чого потрібна відповідальна та солідарна політика країн-членів.

розвиток конкурентної Європи за рахунок модернізації всіх напрямків діяльності на спільному ринку. Головну увагу при цьому буде приділено впровадженню досліджень та інновацій в таких напрямках, як екологія, економіка, соціальна сфера. Це передбачає розвиток цифрової економіки та штучного інтелекту, які мають слугувати людству.

побудова "справедливої Європи", що передбачає розвиток соціальних прав громадян, вирівнювання різниці у розвитку різних регіонів, захист прав меншин, вирішення гендерних питань та проблем, пов’язаних із старінням населення. У цьому ж контексті передбачається безумовне забезпечення верховенства права, вдосконалення податкової системи та системи охорони здоров’я, створення доступного та енергоефективного житла для європейців.

економічна та соціальна стабілізація Європи, пошук оптимального балансу між виробництвом та споживанням.

забезпечення ролі ЄС як лідера світового розвитку, який підтримуватиме багатосторонній та оснований на правилах глобальний порядок, в центрі якого має залишатися ООН. У цьому ж ключі ЄС має намір продовжити розвиток потужних стосунків з найближчими сусідами, з дотриманням чіткого балансу між правами та обов’язками. Як йдеться у цьому пункті, зміцнення міжнародної ролі євро також є шляхом для підвищення економічного та монетарного суверенітету Європи.

Раніше повідомлялось, що ЄС вдалося подолати найбільш серйозну після Другої світової війни міграційну кризу в Європі і перебудувати управління міграційними потоками.