RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти американської компанії Facebook. Брюссель має намір перевірити, чи порушує Facebook європейські правила конкуренції на ринку тематичної реклами і через службу онлайн-оголошень Facebook Marketplace.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

У ЄК відзначають, що щомісяця Facebook використовують майже 3 млрд осіб, а рекламу в соціальній мережі розміщують майже 7 млн компаній. Таким чином, компанія збирає величезну кількість даних про дії користувачів в соціальній мережі.

"Ми детально розглянемо, чи дають ці дані Facebook невиправдану конкурентну перевагу, зокрема, в секторі тематичних онлайн-оголошень, де люди купують і продають товари кожен день, і де Facebook також конкурує з компаніями, від яких він збирає дані. У сучасній цифровій економіці дані не повинні використовуватися таким чином, щоб спотворювати конкуренцію", - заявила віце-президент ЄК Маргрет Вестагер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антимонопольний комітет Італії оштрафував Facebook на 7 млн євро за ігнорування рішення про припинення використання даних користувачів.

До цього ірландська і французька філії Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕврокомиссияFacebookмонополия