Єврокомісія хоче заборонити розрахунок готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Єврокомісія хоче заборонити готовікові розрахунки на суму у понад 10 тисяч євро. Ініціативу пропонують в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тсяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісар.

Комісар ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс відзначила, що як правило, безготівкові розрахунки в таких розмірах наразі не здійснюються.

Раніше повідомлялося, що українці скоротили готівкові операції через каси банків.

РБК-Україна писало, що за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Також повідомлялося, що станом на 1 квітня 2021 року на одного українця припадало 70 шт. банкнот та 153 шт. розмінних і обігових монет, які є засобом платежу. Серед банкнот найбільше було номіналом 200 гривень (23,7% від загальної кількості), а серед монет - номіналом 10 копійок (29,1%).