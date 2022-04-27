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Єврокомісія готує відповідь на газовий шантаж Росії

Фото: глава Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Припинення поставок газу в Польщу і Болгарію є шантажем. Європейський союз готує скоординовану відповідь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

"Заява "Газпрому" - чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо скоординовану відповідь ЄС", - написала вона.

При цьому вона зазначила, що"європейці можуть бути впевнені, що ми єдині і солідарні з постраждалими країнами-членами".

Як повідомляло РБК-Україна, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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