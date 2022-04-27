Єврокомісія готує відповідь на газовий шантаж Росії

Припинення поставок газу в Польщу і Болгарію є шантажем. Європейський союз готує скоординовану відповідь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.
"Заява "Газпрому" - чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо скоординовану відповідь ЄС", - написала вона.
При цьому вона зазначила, що"європейці можуть бути впевнені, що ми єдині і солідарні з постраждалими країнами-членами".
Як повідомляло РБК-Україна, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.