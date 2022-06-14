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Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico

Фото: Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС.

Про це заявили кілька чиновників, знайомих з ходом обговорень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вони заявили, що всі прекрасно розуміють, на які жертви пішли українці заради вступу в ЄС, і чітко усвідомлюють необхідність послати сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив всі шанси повернути Україну в свою передбачувану сферу впливу.

"Єврокомісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де загинули люди, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм:" Вибачте, хлопці, ви розмахували не тими прапорами", - сказав один високопоставлений чиновник.

Визнання України як країни-кандидата в кінцевому підсумку вимагає одноголосного схвалення 27 глав держав і урядів в Раді ЄС, які можуть розглянути це питання на зустрічі в Брюсселі наступного тижня. Однак, що як мінімум три країни все ще виступають проти надання Україні статусу кандидата.

Разом з тим чиновники заявляють, що Єврокомісія в цілому підтримують Молдову, де зараз діє твердий проєвропейський уряд, але менш впевнена в Грузії, яка в останні роки потерпає від повсюдних політичних заворушень і помітного демократичного відкату.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

У той же час прем'єр Нідерландів Марк Рютте, зазначив, що найближчим часом Україна має невеликі шанси стати кандидатом на вступ в ЄС.

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